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一批不礼让斑马线的机动车辆被交警现场开单处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 17:34

　　今天上午，一场由洛阳市创建办和洛阳市交警支队联合进行的路面查处专项行动在西工区唐宫东路金谷园路口进行。行动中，西工交巡大队的交警兵分多路，在斑马线附近对未礼让行人的机动车辆进行现场查处，并按照相关法律规定，对违法车辆处以扣3分、20元至200元不等的处罚。

　　在现场，机动车驾驶员陈某因在行至该路口有行人经过的斑马线前时，虽有减速，但未按法律规定停车让行，被处以扣3分、罚款20元的处罚。对于这样的处罚结果，陈某表示接受且从中汲取教训，今后做文明车主。除陈某外，另有5名机动车驾驶员因类似问题被交警现场开单处罚。

　　记者从洛阳市交警支队了解到，为助力洛阳更多机动车驾驶员培养礼让斑马线的文明好习惯，交警支队在加大路面查处的频次、力度之余，还积极通过电子监控抓拍设备对不礼让车辆进行抓拍取证并处罚。接下来，市交警部门将重点在人流较大、无信号灯的斑马线路口，对不礼让行人的车辆进行路面查处，以至少每周一次的频率向社会公布不按规定礼让斑马线的车辆“黑名单”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强 孙德胜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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