现场处罚！洛阳交警部门加大对不礼让斑马线车辆的路面查处力度【视频】

23日10时，在洛阳市洛龙区政和路与市府西街交叉口附近的斑马线处，由市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动正在进行。本次活动中，交警部门对礼让斑马线的机动车辆将赠送象征文明礼让的“小红花”车贴及文明交通礼包盲盒，不礼让的车辆则会被现场开出罚单并给予相应处罚。

23日10时，在洛阳市洛龙区政和路与市府西街交叉口附近的斑马线处，由市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动正在进行。本次活动中，交警部门对礼让斑马线的机动车辆将赠送象征文明礼让的“小红花”车贴及文明交通礼包盲盒，不礼让的车辆则会被现场开出罚单并给予相应处罚。

政和路上车来车往，多数司机在驾车经过此处斑马线时都能够做到主动礼让。38岁的宋扬就是其中之一，他在通过斑马线时不仅及时礼让，还主动示意行人先行，因此，他也成为活动中首位领到“小红花”的车主。宋扬表示，获得“小红花”对他来说是一种激励，也是一种监督，今后他将继续保持文明行车习惯，助力城市文明。

礼让斑马线，是“礼”更是“法”。道路交通安全法明确规定，机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。根据相关法规，驾驶机动车行经斑马线不减速的应扣3分，罚20元至50元；驾驶机动车在斑马线前遇行人不停车让行的应扣3分，罚200元。