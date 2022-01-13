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洛阳将选取230家高成长性中小微企业进行专项帮扶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 17:33

　　记者11日从洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，结合“万人助万企”活动，该市制定出台高成长性中小企业专项帮扶方案。通过帮助企业解决建设、生产、销售、转型等环节的各种困难和问题，使企业投资环境明显优化、生产经营明显改善、效益明显提升，推动全市经济转型升级、高质量发展。

　　据悉，洛阳市将围绕高新技术企业、小升规企业、创新平台等方面，在全市选取通过帮扶能在2022年充分释放生产产能、提高生产效益的230家中小微企业进行帮扶。具体帮扶内容包括——

　　推动企业转型

　　引导企业加大科技创新投入，协调和帮助企业与科研机构、高等院校建立更加紧密的协作关系。指导企业抢抓发展机遇，加快创新步伐，推进结构调整；推动企业扩大规模，完善产业链，提高附加值。鼓励企业引进先进适用技术，加快更新装备、改进工艺、降低能耗、研发新产品。大力推进工业企业“两化”融合，立足企业特色优势，逐步提升产业层次和技术水平，促进工业企业转型升级、创新发展。

　　促进项目建设

　　围绕“签约项目抓开工、在建项目抓进度、建成项目抓投产、投产项目抓效益”的要求，协调解决企业在项目立项、用地审批、环评、征地拆迁、证照办理、银行融资等方面遇到的困难，推进项目早开工、早竣工、早投产。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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