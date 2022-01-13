洛阳出台应对疫情支持企业发展20条举措

10日，记者从洛阳市政府办获悉，我市印发应对疫情支持企业发展20条举措，全面落实中央、省、市关于疫情防控的部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，着力帮助企业有效应对疫情影响，促进全市经济平稳健康发展。

10日，记者从洛阳市政府办获悉，我市印发应对疫情支持企业发展20条举措，全面落实中央、省、市关于疫情防控的部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，着力帮助企业有效应对疫情影响，促进全市经济平稳健康发展。

——强化惠企政策落实。建立惠企政策落实工作台账，定期对国家、省、市已出台的减税降费、减免缓缴社会保险费、减免租金及融资支持、援企稳岗、用工服务等助企纾困政策落实情况开展“回头看”。今年7月底前，将建成运行惠企政策精准推送、“免申即享”服务平台，实现政策主动推送、精准匹配、快速兑现。

——提供便捷疫情防控服务。开展核酸检测采样预约服务，对27类重点人群中的涉企人员定期免费核酸检测，建立健康码申诉绿色通道，及时高效提供转码服务。

——完善财政资金直达机制。开通资金拨付绿色通道，市级以上专项资金由市财政直接拨付企业。上级下达的转移支付资金，已明确补助对象、金额的，市财政将确保在5个工作日内下达市级或县区有关部门；同时，有关部门在收到市财政资金后，必须在5个工作日内拨付企业。

——提高还贷周转金使用效率。开通还贷周转金网上办理渠道，企业还贷周转金可免费使用5个工作日，最长使用不超过30日，每笔最高不超过2000万元。同时，对于今年内对因疫情管控无法办理业务产生的滞纳金予以减免。

——降低政府性融资担保费率。7月底前，组建市级政府性融资担保机构。建立代偿补偿、保费补贴机制，对单户1000万元以下、费率不超过2%的小微企业、“三农”“双创”等领域及重点扶持产业的融资担保业务，给予10%风险补偿，费率最高补足至2%；出台政府性融资担保绩效评价、尽职免责办法，确保年底前支农支小业务占比达80%以上，费率降至1%以下。

——设立“外贸贷”风险资金池。设立规模3000万元“外贸贷”资金池，鼓励金融机构对外贸企业提供纯信用融资，降低贷款利率。

——建立小额工程款项履约资金池。对于政府投资项目，由市属平台公司对企业缴纳的工程质量保证金、农民工工资支付保证金集约账户进行统一管理，撬动金融机构信贷资金建立工程款项资金池。对未按约定支付工程款及农民工工资的，从资金池中先行垫付。

——助力企业信用修复。对疫情期间出现的失信行为进行审慎认定，确因疫情不可抗力导致的不计入失信记录，已纳入信用记录的可申请信用修复。

——实施培训补贴等稳岗政策。采取“订单式”培训，对符合条件企业预付50%培训补贴资金。

——减缓缴存住房公积金。疫情期间生产经营出现困难企业，可申请降低住房公积金缴存比例，最低可降至5%；符合条件企业可申请缓缴住房公积金，缓缴期最长1年。