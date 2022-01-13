洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳科技型中小企业，请收好这份申报指引
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 21:53

　　记者10日从洛阳市科技局获悉，根据省科技厅《关于开展2022年科技型中小企业评价服务工作的通知》，我市全面启动科技型中小企业评价服务工作。符合条件的科技型中小企业，请尽快按照相关要求注册申报，入选企业可享受税收等多项优惠政策。

　　如何进行评价？

　　洛阳市科技局相关负责人介绍，科技型中小企业评价服务工作采取企业自主评价、省级科技主管部门组织实施、科技部服务监督的工作模式。

　　符合条件的中小微企业需登录科技部政务服务平台(网址：fuwu.most.gov.cn)注册单位用户(法人)账号，选择“办理科技型中小企业评价”，填写提交《科技型中小企业信息表》。企业同时将《信息表》扫描版及2022年科技型中小企业评价登记表电子版报送至所在县区科技部门备案。

　　需要注意，企业提交《科技型中小企业信息表》的受理截止日期为10月20日。办理进度可在线查询。

　　哪些中小企业可进行评价？

　　据悉，科技型中小企业须同时满足以下条件：

　　1.在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册成立或依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用，并缴纳企业所得税的居民企业。

　　2.职工总数不超过500人，年销售收入不超过2亿元，资产总额不超过2亿元。

　　3.企业所在行业不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类范围，不属于财政部、国家税务总局、科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)规定的不适用税前加计扣除政策的行业。

　　4.企业在上一会计年度及当年未发生重大安全、重大质量事故、严重环境违法、严重弄虚作假和科研严重失信行为，且在上一会计年度及当年未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

　　5.企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分，且科技人员指标得分不得为0分。(评价指标具体包括科技人员、研发投入、科技成果三类，满分100分)

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳出台应对疫情支持企业发展20条举措
  • 洛阳召开疫情防控工作电视电话会议 徐...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等县区公...
  • 101岁的陈士周：每天喝鲜奶 凡事看得开
  • 5月12日开始报名！瀍河回族区拟招聘公...
  • 公司无故辞退员工 女子申请法律援助获...
  • 百岁“人民艺术家”秦怡辞世 1984年曾...
  • 王城公园猛兽有点蔫儿 网友建议投放活...
  • 开通“微公交”、优化共享单车布点 洛...
  • 洛阳市智慧养老服务平台已录入137万余...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    花海 人像

    王城之春

    月季花开

    逛街看景 洛阳真美
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605