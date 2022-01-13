@洛阳科技型中小企业，请收好这份申报指引

记者10日从洛阳市科技局获悉，根据省科技厅《关于开展2022年科技型中小企业评价服务工作的通知》，我市全面启动科技型中小企业评价服务工作。符合条件的科技型中小企业，请尽快按照相关要求注册申报，入选企业可享受税收等多项优惠政策。

记者10日从洛阳市科技局获悉，根据省科技厅《关于开展2022年科技型中小企业评价服务工作的通知》，我市全面启动科技型中小企业评价服务工作。符合条件的科技型中小企业，请尽快按照相关要求注册申报，入选企业可享受税收等多项优惠政策。

如何进行评价？

洛阳市科技局相关负责人介绍，科技型中小企业评价服务工作采取企业自主评价、省级科技主管部门组织实施、科技部服务监督的工作模式。

符合条件的中小微企业需登录科技部政务服务平台(网址：fuwu.most.gov.cn)注册单位用户(法人)账号，选择“办理科技型中小企业评价”，填写提交《科技型中小企业信息表》。企业同时将《信息表》扫描版及2022年科技型中小企业评价登记表电子版报送至所在县区科技部门备案。

需要注意，企业提交《科技型中小企业信息表》的受理截止日期为10月20日。办理进度可在线查询。

哪些中小企业可进行评价？

据悉，科技型中小企业须同时满足以下条件：

1.在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册成立或依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用，并缴纳企业所得税的居民企业。

2.职工总数不超过500人，年销售收入不超过2亿元，资产总额不超过2亿元。

3.企业所在行业不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类范围，不属于财政部、国家税务总局、科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)规定的不适用税前加计扣除政策的行业。

4.企业在上一会计年度及当年未发生重大安全、重大质量事故、严重环境违法、严重弄虚作假和科研严重失信行为，且在上一会计年度及当年未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

5.企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分，且科技人员指标得分不得为0分。(评价指标具体包括科技人员、研发投入、科技成果三类，满分100分)