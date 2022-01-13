推进“双碳”战略！洛阳启动第四批工业产品绿色设计示范企业申报推荐

记者9日从洛阳市工信局获悉，洛阳已启动第四批工业产品绿色设计示范企业申报推荐工作，截止时间为6月7日。

记者9日从洛阳市工信局获悉，洛阳已启动第四批工业产品绿色设计示范企业申报推荐工作，截止时间为6月7日。

为贯彻落实国家及我省碳达峰碳中和重大战略决策部署，全方位全过程推行工业产品绿色设计，此次申报推荐主要聚焦生态环境影响大、产品涉及面广、产业关联度高的行业，将通过遴选一批绿色设计基础好、创新设计能力强、绿色产品制造水平高、品牌和市场影响力大的绿色设计示范企业，加快推动电子电器、纺织、机械装备、汽车及配件、轻工等行业企业，围绕轻量化、低碳化、循环化、数字化等重点方向开展绿色设计，探索行业绿色设计路径，推动全链条绿色产品供给体系建设，带动产业链、供应链绿色协同升级。

在工作流程上，此次申报需企业自愿提出申请，然后由县区工信主管部门认真筛选，指导企业按要求编制申报书并进行自评价和打分。

申报企业需具有独立法人资格，拥有较强的技术创新能力、产品设计研发机构和专业团队，且将绿色设计理念和低碳发展要求纳入企业发展战略，具备开展产品生命周期碳足迹、水足迹和环境影响分析评价的基础。其产品需符合绿色产品评价相关标准，且绿色产品在产品结构中的比例逐年提升。

洛阳围绕“碳达峰、碳中和”目标，加快构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，去年洛阳LYC轴承有限公司获评第三批工业产品绿色设计示范企业。根据规划，今年洛阳将以减污降碳协同增效为目标，围绕石油化工、建材、有色金属等重点耗能行业持续开展节能监察和节能诊断，持续推动96家重点用能企业开展节能降碳改造。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 金东浩 李磊）