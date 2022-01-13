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启动！洛阳针对中小企业开展8项重点服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 21:53

　　10日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日正式启动以“纾困解难，助力发展”为主题的2022年中小企业服务月活动，通过在5月开展8项具有针对性、实效性、创新性的服务活动，全力营造良好环境，促进全市中小企业平稳健康发展。

　　政策服务。广泛开展“政策大讲堂”“服务面对面”等活动，为中小企业提供政策解读和咨询等志愿服务和公益性服务，推动惠企政策落地落实，为中小企业发展提供有力政策保障。

　　创新赋能服务。实施中小企业知识产权推进工程，开展工业设计赋能中小企业活动，推动中小企业实施节能改造，开展中小企业质量管理提升行动。

　　数字化转型服务。开展中小企业数字化发展综合评价诊断服务活动，为中小企业提供数字化平台、系统解决方案、产品和服务，支持中小企业设备上云和业务上云。

　　育才引才服务。开展中小企业专业技术、职业技能培训，提升职工专业技能，完善人才引进服务，解决中小企业人才短缺问题。

　　管理咨询服务。组织管理咨询机构和专家为中小企业提供发展战略、精益生产、财务管理、市场营销、品牌塑造等管理诊断和咨询服务，帮助中小企业降本、增效、提质。

　　投融资服务。开展金融知识普及培训，组织线上线下政银担企对接，提供金融惠企政策解读、金融产品与服务推介、贷款担保、信用征集与评价等服务，拓宽优质中小企业直接融资渠道。

　　市场开拓服务。加强产销、银企、成果转化、用工“四项”对接活动，带动上下游企业加强协作，促进大型企业扩大向中小企业采购规模，推动大中小企业融通发展。

　　权益保护服务。积极开展清理拖欠中小企业账款专项行动，帮助中小企业提高合规经营水平和依法维权能力，维护中小企业和劳动者双方合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 赵长青）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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