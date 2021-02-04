今年汛期前完成！涉及洛阳灾后恢复重建

全市灾后恢复重建涉及的12个领域中，林业、卫生和企业复工复产3个领域已全部完成，农村住房、交通、水利、市政、能源、通信、农业、教育、应急设施等9个领域恢复重建工作正在加紧推进。这是记者6日从洛阳市发改委获悉的最新进展。

全市灾后恢复重建涉及的12个领域中，林业、卫生和企业复工复产3个领域已全部完成，农村住房、交通、水利、市政、能源、通信、农业、教育、应急设施等9个领域恢复重建工作正在加紧推进。这是记者6日从洛阳市发改委获悉的最新进展。

去年7月20日以来，洛阳市遭受多次暴雨洪涝灾害，造成孟津、偃师、汝阳、嵩县等15个县区86.6万人受灾，灾害造成经济损失50.07亿元。

记者了解到，截至目前，洛阳市林业、卫生和企业复工复产3个领域任务已全部完成。按照相关要求，今年汛期前要完成农村住房及校舍修缮加固、交通设施、水利基础设施等重点项目重建任务，秋季开学前中小学重建类校舍投入使用。另外，洛阳市坚持“项目为王”，围绕农林水利、交通、能源、市政等基础设施和公共服务领域，谋划了一批改善灾区群众生产生活条件、促进经济恢复增长的灾后重建和防灾减灾能力提升项目，目前正加快建设。

近日召开的洛阳市灾后恢复重建工作推进会，就下一步工作进行安排部署。洛阳市将加快推进灾后重建工作，落实好部门监管责任，压实县区政府的主体责任，明确各项重建任务的部门分工和完成时限要求，并纳入工作台账。积极争取上级资金支持，各领域牵头单位要抢抓政策机遇期，围绕重点领域，对符合条件的灾后重建项目积极争取，同时要结合本部门、本领域特点，采取多种渠道、多种方式筹措重建资金。加强项目资金监管，建立完善督导考核机制，加强对灾后恢复重建资金管理使用和相关政策措施执行情况全过程跟踪，确保重建资金按规定用途使用和各项政策措施落实到位。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 王广成)