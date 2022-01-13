全力以赴保安全！洛阳已启动汛前水利安全隐患大排查大整治

17日，记者从洛阳市水利局获悉，洛阳市已启动汛前水利安全隐患大排查大整治，全力以赴确保安全度汛，坚决守住不发生人员伤亡的防汛工作“金标准”。

17日，记者从洛阳市水利局获悉，洛阳市已启动汛前水利安全隐患大排查大整治，全力以赴确保安全度汛，坚决守住不发生人员伤亡的防汛工作“金标准”。

去年汛期，洛阳遭遇罕见的洪涝灾害，自去年7月开始，全市开展小流域“两清一护”综合治理，目前，131个小流域“两清一护”治理任务总体进度完成65%以上。洛河凌波桥右岸水毁修复、伊河一级橡胶坝水毁修复等232个水毁水利基础设施恢复重建项目已完工178个，包含洛龙区恒通渠水毁修复、新安县涧河水毁修复等。

洛阳市水利局相关负责人表示，将坚持以水安全为底线，以补齐水利工程基础设施短板为主线，提高水旱灾害防御能力，构建兴利除害现代水网。

完善应急调度方案，3月底前完成全市洪水推演，理清防洪薄弱环节和风险点，精准掌握重要河流骨干河道行洪能力等；开展汛前安全隐患大排查大整治，重点对水库大坝、溢洪道、输水放空设施等关键部位安全隐患、河道行洪通畅等方面进行排查；强化水库安全管理，4月底前对全市152座中小型水库、8座影响下游村庄安全的淤地坝、13处河道险工险段进行溃坝风险分析，汛前完成伊川县智沟水库和洛宁县土门坡水库等10座待验收小型水库的验收工作、嵩县台上水库除险加固工程主体建设任务、汝阳县黄龙潭和石柱沟等14座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务；提升山洪灾害防御能力，建立危险区动态管理清单，优化山洪灾害监测站网布局；建立高效联动机制，建立监测预警联动机制，强化小浪底、陆浑、故县、前坪等大型水库信息沟通，建立洪水调度统筹联控机制；推进水安全保障工程建设，汛前完成影响行洪安全的“两清一护”工作和水库、河道、灌排、供水、淤地坝等5类232个恢复重建任务；防汛抗旱并举，立足防汛抗旱两手抓，及时完善抗旱预案，补充抗旱物资和队伍。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 郑斐冉)