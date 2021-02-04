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加强森林管护网格化管理 做实做细各项防汛应急工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:25

　　30日，市委常委、常务副市长孙延文带领相关部门负责人，到新安县进行巡河巡林调研。

　　孙延文一行首先来到新安县国有郁山林场，详细了解林长制工作开展情况。他强调，要按照林长制相关要求加强网格化管理，构建“林长+护林员”管护机制，切实做好森林防灭火、林地保护、森林病虫害防治等各项工作，实现森林资源管护网络化全覆盖。要严格落实森林防火责任，加强森林防火平台的日常维护，不断提升监测预警能力水平，开展安全隐患整治，切实保障群众生命财产安全。

　　新安县涧河铁门桥至钢铁大桥段生态河谷综合整治工程，是我市涧河治理的重要组成部分，主要整治内容包括河道疏浚、堤防修筑、岸坡修整、生态绿化及景观绿化等。孙延文察看了整治工程建设进度及景观绿化、污水处理等工作进展情况，并实地走访段家沟水库，详细询问了水库蓄水、引水调水等情况。

　　孙延文强调，要加快综合整治工程建设进度，结合“两清一护”小流域综合治理，加大河道清淤、河床整治力度，做实做细各项防汛应急工作，确保安全度汛。要做好后期管护工作，严格涧河周边污水管控、垃圾清理，持续改善周边生态环境，更多惠及沿岸群众。

　　市政协副主席宗国明参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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