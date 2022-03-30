30日，记者从洛阳市水利局获悉，日前，为做好2022年度水库安全度汛备汛工作，洛阳明确了12座中型水库的大坝安全责任人和139座小型水库的防汛“三个责任人”，全面落实安全管理责任。

30日，记者从洛阳市水利局获悉，日前，为做好2022年度水库安全度汛备汛工作，洛阳明确了12座中型水库的大坝安全责任人和139座小型水库的防汛“三个责任人”，全面落实安全管理责任。

中型水库方面，落实以地方人民政府行政首长负责制为核心的水库大坝安全责任制，明确政府责任人、水库主管部门责任人、水库管理单位责任人。政府责任人要负起水库大坝安全监管领导责任；水库主管部门责任人要督促指导水库管理单位落实各项安全措施，组织解决水库大坝安全管理的突出问题；水库管理单位责任人要做好水库日常运行管理和维修养护工作，严格执行调度指令，保障工程安全运行。

小型水库方面，落实防汛“三个责任人”。行政责任人要及时协调解决水库防汛安全重大问题，发生险情时要组织做好应急处置和人员转移避险；技术责任人要加强水库度汛工作技术指导，负责信息报送、更新，为水库安全度汛工作提供支撑；巡查责任人要做好汛期值班值守，加强巡视检查，确保险情能及时发现、及时报告、及时处置。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 郑斐冉)