偃师区妇联：巾帼红闪耀防汛救灾一线

“同志们，听我言，我是防疫宣传员。今天不把别的谈，把防疫知识来宣传……”日前，为加强疫情防控宣传，偃师区巾帼志愿者精心编排“疫情防控小快板”，提高群众防护意识。无论是眼下的疫情防控，还是几个月前的防汛救灾，偃师区妇联勇挑巾帼担当，彰显巾帼力量。

“同志们，听我言，我是防疫宣传员。今天不把别的谈，把防疫知识来宣传……”日前，为加强疫情防控宣传，偃师区巾帼志愿者精心编排“疫情防控小快板”，提高群众防护意识。无论是眼下的疫情防控，还是几个月前的防汛救灾，偃师区妇联勇挑巾帼担当，彰显巾帼力量。

今年7月19日至20日，偃师区出现强降水过程，部分乡镇受灾严重。党有号召，妇联即行动。偃师区妇联积极参与人员疏散、群众安置、后勤保障、灾民救助、心理疏导等工作，巾帼红闪耀防汛救灾一线。

偃师区妇联主席任丽娟说：“当时，短短几天时间，我们就发动了全区各村巾帼志愿服务队，一个、两个……千余名志愿者们捐款捐物、出钱出力，纷纷参与到防汛救灾中来。”

暴雨发生时，府店镇安乐村紧急将380名群众转移至安全地带，该镇妇联带领巾帼志愿者提前将安置点打扫干净，主动为群众购买日用品，精心安排一日三餐，确保大家能吃上热饭、喝上热水。暴雨导致道路封闭，大量货车滞留在偃师巩义交界地带。顾县镇巾帼志愿者在路边搭起雨棚，买菜做饭，免费为受困的司机提供午餐和晚餐。

在省市妇联和偃师区妇联的努力下，各种爱心物资也源源不断运抵偃师受灾地区。7月23日，由中国妇女发展基金会提供的800个“母亲邮包”抵达山化镇；25日，恒安集团捐赠的卫生巾、纸巾、湿巾被发往偃师各受灾乡镇；28日，李宁运动品牌向翟镇镇宁南村受灾群众捐赠200多套服装。

偃师区妇联副主席马向华说：“母亲邮包里床单、枕套、毛巾、应急手电、医疗包、女性用品等一应俱全，发放现场不少女性都说这些东西既实用又贴心，让她们更有信心跨过这道坎儿。”

党史学习教育开展以来，偃师区妇联深入推进“我为群众办实事”实践活动，依托红色资源组织巾帼志愿宣讲队面向基层妇女、广大家庭，宣讲红色故事，厚植爱党爱国情怀。

任丽娟说：“巾帼心向党，奋斗新征程。偃师区妇联将继续为广大妇女送温暖、送技能、送政策，让妇女群众受教育、得实惠，引领广大妇女感悟思想伟力，汲取前行力量，坚定永远跟党走。”(记者 郭飞飞 杨凤轩 文/图)