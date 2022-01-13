电影主题农家乐、轻奢营地、汽车影院……90后海归在洛阳打造“青春乐园”

“野蛮木须肉、蛋再囧途之黄瓜炒蛋、放牛班的小土豆、猪腰子的救赎……为了这个创意菜单，我可熬了好几宿。”24日，在洛阳市洛龙区科技园街道溢坡社区某农家乐，朱永飞神采飞扬地展示着新菜单。
“野蛮木须肉、蛋再囧途之黄瓜炒蛋、放牛班的小土豆、猪腰子的救赎……为了这个创意菜单，我可熬了好几宿。”24日，在洛阳市洛龙区科技园街道溢坡社区某农家乐，朱永飞神采飞扬地展示着新菜单。
青年小档案
●姓名：朱永飞
●年龄：28岁
●老家：洛龙区溢坡社区
●工作岗位：青年创业者
青年心声：
“虽然身处异国他乡，还是念着家乡的味道。”朱永飞说，家乡就是他的主场，在家乡创业成功，就好似主场夺冠，无限荣光！
“野蛮木须肉、蛋再囧途之黄瓜炒蛋、放牛班的小土豆、猪腰子的救赎……为了这个创意菜单，我可熬了好几宿。”24日，在洛阳市洛龙区科技园街道溢坡社区某农家乐，朱永飞神采飞扬地展示着新菜单。
这是为配合溢坡电影村建设打造的电影主题农家乐，是“90后”海归朱永飞得意之作。农家乐把菜品与电影相结合，让顾客在就餐时仿佛置身于电影的世界。
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