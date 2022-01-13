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洛阳召开青年企业家座谈会 杨骁参加会议并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:29

　　昨日下午，我市召开青年企业家座谈会，以“建功十四五 奋进新征程”为主题，组织青年企业家代表围绕打造平台型创新城市、建设青年友好型城市等交流，听取意见建议。

　　市委副书记、政法委书记杨骁参加座谈会并讲话。

　　会上，宋骥、吴迪等9位来自我市各领域的青年代表围绕产业发展、城市提质、乡村振兴、人才引进等内容进行发言交流，并提出具体意见建议。杨骁边听边记，不时插话了解情况，同大家进行深入交流探讨。

　　杨骁在讲话中充分肯定青年企业家为洛阳高质量发展作出的贡献。他指出，今年是党的二十大召开之年，也是洛阳加快“建强副中心、形成增长极”的关键一年，青年企业家要积极融入全市中心大局，在洛阳现代化建设新征程中展现更大担当作为。要勇于开拓进取，能创新敢创新，做走创新引领发展之路的先行者。要以科技创新引领产业升级，在风口产业、新兴产业、未来产业培育上下功夫，注重人才引育，坚持管理提升，增强企业创新发展能力和市场竞争力，为全市高质量发展提供有力支撑。要聚焦中心大局，重实干求实效，做“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”的实践者。要围绕产业发展，积极向风口产业转型发展，加强科技创新、技术变革，围绕城市提质，积极提升城市与青年的契合度，围绕乡村振兴，充分发挥青年“领头雁”先锋模范作用，带领农民增收致富，扎实助力乡村振兴。要厚植爱国情怀，勇担社会责任，做新时代青年企业家的引领者，做情系家乡、回报桑梓的模范。团市委要持续关注、关心、关爱青年企业家，充分发挥桥梁纽带作用，为企业发展提供更多的支持和保障，引领更多青年企业家听党话、感党恩、跟党走。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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