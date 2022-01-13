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偃师区建成1个青年驿站 为来洛求职青年提供床位80张
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:27

该驿站的标准间

　　偃师区青年驿站概况：

　　●偃师迎宾馆青年驿站

　　地址：洛阳市偃师区槐新路1号

　　床位：80张

　　近日，细雨凉风下的偃师多了几分宁静，记者来到位于槐新路的偃师迎宾馆。今年2月，此处建立了该区第一个青年驿站，为来洛求职的青年提供免费住宿。

　　在该驿站的大厅，张贴着关于申请入住青年驿站的相关政策和条件，还有洛阳市青年人才就业、安居等各项优待政策解读，帮助前来入住的青年了解洛阳。

　　推开驿站房门，红木材质的家具为房间整体增添了几分古朴，整洁的床铺、暖色调的灯光营造出一个温馨又舒适的居住环境。该驿站提供标准间和大床房两种房型，共80张床位，满足求职青年入住需求。

　　住在偃师迎宾馆青年驿站，相较于中心城市区少了几分繁华，却不减热闹。步行10分钟左右就可以到达小吃街，物美价廉的美食琳琅满目，香味在整条街上交织融合，勾动着来往食客的味蕾，牵起阵阵欢声笑语。驿站周边的西亳市场、华夏购物广场等，也是休闲购物的好去处。

 

位于驿站西南方向的首阳山森林公园为青年提供休闲场所

　　对于青年来说，适当休闲与放松，品味慢节奏的生活，能让他们保持良好的精神状态。在偃师迎宾馆青年驿站的西南方是首阳山森林公园，在这里，树木郁郁葱葱，春分之际，繁花遍野，色彩斑斓。呼吸着山野间的清新空气，入目是自然美景，心情也瞬间舒畅。

　　看过了自然景观，在这里还可以感受历史的积淀。驿站附近的偃师博物馆，是一座以夏商研究、陈列、宣传为主的历史类专题博物馆，陈列着诸多夏商时期的文物，青年可以免费入馆，见证千年之前的历史，赴一场文化之旅。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 杨凤轩 通讯员 王冰玲 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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