采食野菜要谨慎！ 洛阳相关部门发布食品安全消费提示

春天万物复苏，是采食野菜的季节。为帮助消费者安全食用野菜，有效防范食用野菜中毒事件发生，23日，洛阳市政府食安办、洛阳市市场监督管理局发布食品安全消费提示：野菜虽可口，采食要谨慎。

春天万物复苏，是采食野菜的季节。为帮助消费者安全食用野菜，有效防范食用野菜中毒事件发生，23日，洛阳市政府食安办、洛阳市市场监督管理局发布食品安全消费提示：野菜虽可口，采食要谨慎。

陌生野菜莫要采，熟悉野菜需留意

谨慎辨识野菜，对于不熟悉的野菜不要采摘，不要轻信民间流传或网络上没有科学依据的野菜识别方法，避免中毒。野菜广泛生长于自然环境中，许多野菜本身就是药用植物，比如蒲公英、鱼腥草、马齿苋等；也有些野菜和有毒植物很相像，如野胡萝卜、野芹菜、苍耳子、曲菜娘子、野生地、曼陀罗、毛茛、天南星、夹竹桃、乌头、苠麻等，这些很容易误采误食。有毒植物的毒性成分复杂，中毒表现主要有恶心、呕吐、流诞、流泪、精神错乱、急性贫血、黄疸、脏器损伤等，严重者可致死亡。

在采摘熟悉的野菜时，一定注意不要在可能被污染的环境采摘，如化工厂、垃圾填埋场、污水沟、公路等周边区域。即使这些地方的野菜生长茂盛，您也千万不要采摘和食用，因为已经有可能被污染。另外，采摘时请注意保护生态环境，不要过度采摘同一区域的野菜；有些扎根较深的野菜，在采摘时不要连根拔起，以便其继续生长。

去正规场所购买，处理野菜莫大意

消费者如需购买野菜，应到正规超市或菜市场等地选购新鲜野菜，并保留购物凭证。不要随意采食、出售、购买不熟悉或难以识别、来源不明、异味很重的野菜；不要在路边摊贩或流动摊位购买野菜。为避免储存不当变质，野菜最好现买现吃，不要长时间存放。

野菜的食用方式有很多种，可以凉拌、炒、蒸、煮，还可以做馅、做汤等。食用野菜前要择净去腐，充分清洗，部分野菜有微毒，需要经过浸泡、水焯等去毒处理，在炒熟煮(蒸)透后才可食用。