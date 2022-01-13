每日步数一两万 洛阳这名网格员成了微信运动里的“封面达人”

一副口罩、一件马甲、一个小喇叭、一台测温仪……22日，在洛阳市洛龙区开元路街道在水一方小区，48岁的网格员周静穿着红马甲，走上了疫情防控一线。

一副口罩、一件马甲、一个小喇叭、一台测温仪……22日，在洛阳市洛龙区开元路街道在水一方小区，48岁的网格员周静穿着红马甲，走上了疫情防控一线。

在水一方小区有6栋居民楼、2栋商务楼、1栋商铺楼，共计2000多居民。疫情防控期间，周静需要逐户开展疫情防控宣传、摸排人员信息、跟踪重点人员、实时上报数据等工作。因为每天走路步数多，周静在微信运动里的步数排行榜上经常名列前茅，当冠军“上封面”也是常有的事。“每天至少都是1万多步，很多时候是2万多步。”

这份辛苦也有收获，目前，周静已完成制作小区2000户居民的“防疫地图”，就剩下对出租户、流动人口的查漏补缺工作了。网格里的数据真实、完整，做全员核酸检测、重要保障工作时就可以派上用场。

“我们都是普通社区工作人员，没有什么大智慧，所谓的智慧其实就是脚踏实地、冲锋在前。”周静感慨地说。

当前，在开元路街道及其下属各社区，大量党员、干部、志愿者以及物业管家、保安等组成了近千人的“防疫大军”，他们将防控“阵地”设在小区、布在单元、置在企业，形成了一道坚实的疫情“防火墙”，成为社区防疫“守门人”。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 朱惠娟 文/图/视频)