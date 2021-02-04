今年洛龙区计划建设300个充电桩 新能源汽车充电将更便捷

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀛洲花园附近有没有规划新能源汽车充电站？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀛洲花园附近有没有规划新能源汽车充电站？

洛龙区发改委回复：瀛洲花园附近有规划的新能源汽车充电站，地址在卡瑞起重设备有限公司南20米(距瀛洲花园一公里)，您可就近选择充电。

为进一步满足群众充电需求，根据市统一安排部署，今年我区充电桩建设任务共计300个。下一步，我们将持续加大充电桩建设工作推广力度，逐步解决群众集中反映的充电难问题。

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