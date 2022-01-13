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洛龙区成立“助拆小队” 帮助居民拆除私搭乱建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 19:49
住户利用顶层空间加装阳光房

　　“我家房顶搭建的玻璃房不好拆，怎么办？”“没事儿，我们派人帮您！”15日，洛阳市洛龙区翠云路街道办事处一小区住户家里搭建的阳光房拆除遇到了难题，来向街道办工作人员求助，工作人员在了解具体情况后，立刻安排助拆小队上门帮忙。

　　为了在确保居民安全的前提下，全面完成私搭乱建整改拆除工作，翠云路街道办事处聘请了20余名专业人士，联合社区工作人员和综合执法人员，组成7个助拆小队，目前已累计帮助居民拆除76处私搭乱建建(构)筑物。

　　“我家房顶早些年装的钢构顶棚，我跟老伴儿俩人不会拆，社区工作人员来了之后，一下午就给拆干净了。”张阿姨与老伴儿都已年逾花甲，儿女不在身边，拆除工作让他们犯了愁。拆除小队知道后，主动上门帮忙拆除，替两人解决了难题。

工作人员上门张贴宣传相关政策

　　在洛阳市洛龙区顺驰第一大街一期小区内，社区工作人员正在为涉及私搭乱建的住户派送整改通知书，确保将通知书亲手递送至住户手中，并入户为其讲解有关政策以及整改拆除措施，做好安抚工作，引导住户积极配合拆除。目前，该小区多家住户已经自行开始整改拆除。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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