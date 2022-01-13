洛阳市少儿图书馆部分分馆暂停开放

记者刚刚从洛阳市少儿图书馆获悉，根据目前疫情防控形势和上级疫情防控工作要求，为保障广大读者的身体健康与生命安全，洛阳市少年儿童图书馆部分分馆暂停开放。

记者刚刚从洛阳市少儿图书馆获悉，根据目前疫情防控形势和上级疫情防控工作要求，为保障广大读者的身体健康与生命安全，洛阳市少年儿童图书馆部分分馆暂停开放。 记者刚刚从洛阳市少儿图书馆获悉，根据目前疫情防控形势和上级疫情防控工作要求，为保障广大读者的身体健康与生命安全，洛阳市少年儿童图书馆部分分馆暂停开放。 分别是：老城敬事街小学分馆、孟津麻屯分馆、孟津分馆、孟津会盟镇分馆、孟津城关镇分馆、洛龙教育分馆、栾川赤土店分馆、伊滨区佃庄分馆、嵩县分馆、孙旗屯小学分馆，开馆时间另行通知。 分馆闭馆期间，暂停所有办证、借阅、线下阅读推广活动等到馆服务。在此期间，外借图书因闭馆未能及时归还的，归还期限按闭馆时间顺延，不算逾期。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)