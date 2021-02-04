洛阳各县(区)摩托车考场建成投用 考生可就近选择报考地点

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近一段时间，摩托车驾考报名人数增加，约考成功率低，希望相关部门适当增加摩托车驾考名额。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近一段时间，摩托车驾考报名人数增加，约考成功率低，希望相关部门适当增加摩托车驾考名额。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近一段时间，摩托车驾考报名人数增加，约考成功率低，希望相关部门适当增加摩托车驾考名额。
洛阳市公安局回复：目前我市邙山摩托车考场报名考生较多，各个县(区)摩托车考场已经建设完成并投入使用，考生可就近选择报考地点。根据公安部“放管服”精神，考生可提前进入考场熟悉考试场地，以便考生取得好成绩。
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