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时隔31年，洛阳女子在商丘被找到 家属曾骑摩托车寻亲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 20:01

　　“金桃，你还认得我吗，我是大姐啊！”8日下午三点，在市公安局高新分局门口，65岁的孟津农妇王雪银一把将一个短发女子拉入怀中，“你可回来了，我们找你31年了。”

　　王雪银怀中的短发女子名叫王金桃，是王家五兄妹中的老四。1990年4月，23岁的王金桃意外从家出走，这一走便是31年的杳无音讯。这些年来，王家兄妹一直没有放弃寻找金桃，而在另一边，金桃的家人也在帮她寻找着回家的路……

右二为金桃

　　金桃不见后，大哥曾骑摩托车寻亲

　　“真没想到，我们兄妹还有聚齐的这一天。”拉过妹妹王金桃的手，金桃的大哥王正印抹着泪说，30多年了，他们把能找的地方都找了，能去的地方都去了，有时候感觉这辈子只能和金桃在梦中相见了，“上个月，民警通知我们说金桃找到了，我掐了自己好几把，我不敢信，我觉得我一定是在做梦吧。”

　　一旁的王雪银小声地告诉记者，大哥自小最疼金桃，金桃出走后，大哥骑着摩托车去过很多地方寻找金桃，饿了就吃点随身带的干馒头，困了就在路边对付一宿，“这些年，对我们来说实在不容易”。

　　金桃是如何离家的？事情还要从1990年4月说起，王雪银说，当时，他们的父亲刚刚去世不久，金桃的神志时而清醒、时而糊涂，但大家都没在意，直到突然有一天，正在家中做活儿的王雪银突然被同村人告知金桃已经半天不见了。

　　接下来的几天时间里，王家兄妹找遍了附近的多个村子都一无所获，王正印也自此踏上了“摩托寻亲”的道路。“农忙时在家干活儿，一有时间就出去。”他说。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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