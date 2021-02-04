参加电子系统评判的摩托车驾考 这些考试要点请您注意

目前，洛阳市公安局交警支队邙山考场的市摩托车考试中心由人工评判升级为电子系统评判，已有近3个月。这段时间里，考试情况如何？考试中出现哪些易扣分点，需要今后的考生注意？

目前，洛阳市公安局交警支队邙山考场的市摩托车考试中心由人工评判升级为电子系统评判，已有近3个月。这段时间里，考试情况如何？考试中出现哪些易扣分点，需要今后的考生注意？

考生逐渐适应考场升级，合格率不断提升

与人工评判相比，电子系统评判更加公平、规范：考生需要通过刷身份证、人脸识别进入候考区，系统会自动为考生分配考车；考车上安装有人脸识别系统，考生识别通过后才能进行考试，考场内的监控设备也将实时上传考试过程视频；考车上安装有GPS等电子系统，可以监控考车的行动轨迹、实时状态，按照统一的标准自动评判、扣分，比人工评判更规范，准确度也更高。

“考生正在逐步适应摩托车驾考电子系统评判，合格率也在不断提升,科目二的考试合格率已从最初30%左右提升到50%以上，科目三的考试合格率也从最初50%左右提升到70%以上。”市驾管所相关负责人说。

这些考试易扣分点请您注意

摩托车驾驶证考试升级为电子系统评判后，有哪些易扣分点需要考生注意？市驾管所相关工作人员进行了详细介绍。