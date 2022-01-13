交通事故中，为何三轮摩托车（电动三轮车）事故发生率高？

为何三轮摩托车(电动三轮车)事故频发？20日，洛阳交警部门梳理了一些案例，大家或许能从中找到答案，也再次给人们敲响警钟。
为何三轮摩托车(电动三轮车)事故频发？20日，洛阳交警部门梳理了一些案例，大家或许能从中找到答案，也再次给人们敲响警钟。
为何三轮摩托车(电动三轮车)事故频发？20日，洛阳交警部门梳理了一些案例，大家或许能从中找到答案，也再次给人们敲响警钟。
事故案例一：
2月3日9时24分，樊某驾驶小型轿车，沿宜阳县X064县道由西向东行驶，在超越一辆正在左转的三轮车摩托车时，两车发生碰撞。事故造成三轮摩托车驾驶员徐某、三轮摩托车上坐着的高某受伤，两车不同程度损坏。
三轮摩托车违法载人，车上人员未佩戴安全头盔，是造成这起事故和人员受伤的重要原因。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605