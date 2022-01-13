交通事故中，为何三轮摩托车（电动三轮车）事故发生率高？

为何三轮摩托车(电动三轮车)事故频发？20日，洛阳交警部门梳理了一些案例，大家或许能从中找到答案，也再次给人们敲响警钟。

为何三轮摩托车(电动三轮车)事故频发？20日，洛阳交警部门梳理了一些案例，大家或许能从中找到答案，也再次给人们敲响警钟。

事故案例一：

2月3日9时24分，樊某驾驶小型轿车，沿宜阳县X064县道由西向东行驶，在超越一辆正在左转的三轮车摩托车时，两车发生碰撞。事故造成三轮摩托车驾驶员徐某、三轮摩托车上坐着的高某受伤，两车不同程度损坏。

三轮摩托车违法载人，车上人员未佩戴安全头盔，是造成这起事故和人员受伤的重要原因。