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2022年起，洛阳实施9大类、127个交通运输项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 20:38

　　17日，记者从2022年洛阳市交通运输工作会议上了解到，2022年起，全市实施9大类、127个交通项目，总投资将超千亿元。

　　高速公路

　　力争到“十四五”末，全市高速公路里程达到1000公里。

　　●持续加快栾川至卢氏高速、渑池至淅川高速渑池至洛宁段、连霍二广高速联络线等3个续建项目建设进度，年底前实现后两个项目建成通车，使我市高速公路通车总里程突破688公里。

　　●推进济源至新安高速、郑州至洛阳高速、沁阳至伊川高速等项目全面开工建设。

　　●加快嵩县至内乡高速、渑池至淅川高速洛宁至栾川段、永灵高速嵩县至汝州段等3个项目前期工作；争取将宁洛高速洛阳西南绕城段改扩建工程纳入交通运输部“十四五”项目库。

　　普通干线公路

　　全年计划新建、改建普通干线公路447公里。

　　●加快建设省道312偃孟界至国道208段改建工程、省道539偃师山化至顾县营房口改建工程、国道344东灵线汝州汝阳交界至洛峪段改建工程、省道312沿黄线新安县仓田至渑池交界段改建工程等10个续建项目；国道208二淅线洛阳绕城(伊滨区至伊川城区段)改建工程、省道237沁新线偃巩交界至偃伊交界段改建工程、省道324郸汝线新建至小店段改建工程等10个新开工项目。

　　●加快推进国道208二淅线洛阳黄河公铁两用特大桥新建工程和引线工程、国道208二淅线洛阳绕城段(洛阳东站收费站至玄奘路互通)改线工程、国道207偃师市巩偃交界至偃登交界改建工程(南北两段)等4个项目的前期工作。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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