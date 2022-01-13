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三六零集团、河南科技大学、洛阳高新区举行项目合作签约仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 17:16

三六零集团、河南科技大学、洛阳高新区举行项目合作签约仪式
携手共建创新研究院及产业学院
打造三六零中部数字安全产业基地
江凌与周鸿祎举行工作会谈并鉴签 张备、徐衣显、孔留安出席　　

　　15日上午，三六零集团、河南科技大学、洛阳高新区项目合作签约仪式在洛举行，三方将携手共建数字化转型与安全创新研究院、河南科技大学三六零产业学院，同时三六零集团与高新区还将合作打造三六零中部数字安全产业基地，助力洛阳打造全国重要的数字安全产学研融合发展高地。

　　市委书记江凌与三六零集团创始人、董事长周鸿祎举行工作会谈并鉴签。三六零集团党委书记、总裁张备，三六零集团副总裁、首席安全官、未来研究院院长杜跃进，洛阳市领导徐衣显、魏险峰，河南科技大学校长孔留安等参加会谈及签约仪式。

　　江凌在会谈时指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。洛阳将进一步抢抓数字经济新风口，与三六零集团等行业领军企业深化数字经济领域合作，积极打造全国重要的数字安全产学研融合发展高地。希望三六零集团、河南科技大学、洛阳高新区三方密切合作，进一步整合各方优势资源，梳理更多应用场景，开展更多针对性项目开发，加强大数据专业人才培养和学科建设，着力抢抓数字经济新风口，更好发挥数字技术对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用，努力争取更大未来发展主动权。

　　周鸿祎表示，党中央高度重视发展数字经济，大力实施网络强国战略和国家大数据战略，为我们加快数字经济发展指明了方向。洛阳市委市政府高度重视数字经济发展，提出打造青年友好型城市、平台型创新城市，积极推进数字化顶层设计，持续推动营商环境优化，为双方合作奠定了良好基础。三六零集团将深耕洛阳，积极发挥自身数字安全领域的技术优势，全力以赴推动合作项目成为数字安全产业标杆，带动洛阳加快打造网络安全产业生态，为洛阳转型发展高质量发展作出更大贡献。期盼与洛阳各方合作结出更多硕果，成为数字安全领域政产学研用的合作典范。

　　按照协议，三六零中部数字安全产业基地、数字化转型与安全创新研究院、河南科技大学三六零产业学院三个项目将立足洛阳发展所需，以数字化引领高质量发展为主线，致力加快工业互联网安全、信息技术安全、数据安全等数字安全领域的技术创新、人才培养与产业化推广步伐，为洛阳数字产业化和产业数字化发展提供政策研究、顶层设计、技术创新及数字安全创新型业务孵化等提供有力支撑。

　　签约仪式上，周鸿祎还受聘成为洛阳高新区风口产业战略投资专家委员会数字安全专家委员会主任。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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