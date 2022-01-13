周山双创智慧岛项目签约

16日上午，洛阳高新区与河南投资集团周山双创智慧岛项目签约仪式在洛举行。

16日上午，洛阳高新区与河南投资集团周山双创智慧岛项目签约仪式在洛举行。

周山双创智慧岛位于洛阳高新区核心区域，旨在健全完善创新创业综合服务体系，打造具有高新区特色的智慧岛创新社区。项目将重点建设集项目路演、知识产权交易、科技成果展示、科技金融市场等为一体的双创会客厅，打造科创团队和初创企业拎包入住办公区，构建天使、风投、创投等基金机构集聚区，形成完善的“空间+孵化+基金+服务+生态”的全链条创新创业生态体系。

高新区相关负责人表示，与河南投资集团的战略合作将围绕信息化项目建设、双创街区打造、高新区品牌塑造等方面展开，充分利用河南投资集团的品牌、资金、人才等资源优势，打造可持续发展的创新合作模式，助力高新区构建全省领先的信息产业体系。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图 通讯员 赵艳）