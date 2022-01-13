围观！三六零在洛阳新布局这三大合作项目

15日，洛阳发展数字经济再迎行业领军企业助力。

15日，洛阳发展数字经济再迎行业领军企业助力。当日，中国领先的数字化安全服务提供商、互联网免费安全服务的倡导者三六零集团，与河南科技大学、洛阳高新区在洛举行项目合作签约仪式，共建数字化转型与安全创新研究院、河南科技大学三六零产业学院，在洛打造三六零中部数字安全产业基地。这三个合作项目将给洛阳发展数字经济带来哪些助力？记者为您解读。

落地三六零中部数字安全产业基地

此次，三六零集团与高新区签订合作协议，将合作打造中部数字安全产业基地，聚焦“科技创新”“数字化转型建设”“网络安全体系构建”等职能内容，形成一套辐射中原城市群的国家级新一代安全能力框架体系。同时，三六零集团还将积极引入网络安全产业配套的金融产业、智能制造产业联合孵化和带动洛阳网络安全产业生态发展，致力于将洛阳打造成中原地区的新兴数字产业的科技创新高地。

按照计划，双方将按照“数据为中心、以人为本，外防攻击、内聚资源”的原则，共同建设四大类基础设施群、四大类应用场景、一个数字城市应用创新集群和打造洛阳“数字化安全医院”暨洛阳360数字城市安全大脑，打造工业互联网安全应用平台、反诈骗与案件打击应用平台、信创安全应用平台、智能网联汽车安全检测中心，解决数字化转型带来的大数据安全、云安全、物联网安全、新终端安全、网络通信安全、供应链安全和应用安全等领域复杂性安全问题。