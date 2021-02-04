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在细化实化项目化上下功夫 有力有序有效推进工作落实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 08:36

　　9日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入贯彻落实近期省委、市委相关会议精神，统筹调度、推进当前全市各项重点工作，推动各项决策部署落地落实。

　　会议指出，市四大班子办公室作为全市各级机关的运转中枢，要强化统筹协调，抓好细化落实，更好推动中央、省委、市委各项决策落地见效。要明晰任务、压实责任，梳理全年工作清单，把责任明确到人、明确到部门、明确到时间，压实责任、一跟到底，突出抓好“十四五”期间“十件大事”，以重点工作的突破带动整体工作的跃升。要深入研究、细化实化，牵头组织相关部门深入细致研究谋划，在细化实化项目化上下功夫，确保措施落细落实落到位，一点一滴抓落实、一层一层抓落实、久久为功抓落实。要建立机制、有力推进，通过建立完善并严格落实督查考核机制、工作倒逼机制、定期研判会商机制等，及时督导各级各部门贯彻落实好市委重大决策部署、抓好洛阳发展全局的重点工作和重大民生事项。当前要全力组织服务好市两会，提前筹备好近期的重要会议活动，有力有序有效推进工作落实，为实现一季度全市工作“开门红”打下坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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