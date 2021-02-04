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洛阳今年将实施“三大改造”重点项目450个以上 完成投资超350亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.07 19:30

　　虎年新气象，产业启新程。7日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市去年积极实施新一轮更高水平、更深层次“三大改造”，全年完成“三大改造”重点项目438个，共投资353.8亿元，占年度计划的105.9%，加速将全市庞大的工业存量资源转换为新的发展动能，为今年继续发展“风口”产业奠定坚实基础。

　　中共洛阳市委十二届二次全会暨市委经济工作会议指出，抓好“风口”产业，更重要的是推动传统产业向“风口”产业转型。去年以来，洛阳市把推动传统产业转型升级作为建强副中心、形成增长极的重要抓手，深入实施“三大改造”，在去年实施438个制造业“三大改造”重点项目中，实际开工245个，实际竣工139个。

　　围绕技术改造，洛阳市加强技术攻关，推动中船725所等企业突破27项核心关键技术，全年新增各类研发平台355个、总数达2332个，加大“机器换人”、自动化生产线改造力度，在全省率先发布十大标志性高端装备和20个领先型高端装备。

　　围绕智能化改造，洛阳市抢抓数字化转型发展机遇，为改造企业构建免费全覆盖5G网络、健全“1+N”工业互联网平台培育体系，不断提高企业智能化水平，全市上云企业数量近万家，累计建设省级智能工厂(车间)66个，54个项目入选省“机器换人”示范，数量均居全省第一。

　　围绕绿色化改造，洛阳市成功申报国家工业资源综合利用基地，累计创建省级以上绿色工厂(园区)23家，完成城市区70家高排放企业搬迁改造，全市规模以上工业单位工业增加值能耗较“十三五”初下降40.5%。

　　下一步，洛阳市将锚定“建成规模超万亿全国先进制造业基地”目标，结合“能力作风建设年”活动部署，积极做好“三大改造”政策兑现等工作，提升全市产业发展“含金量”“含新量”“含绿量”，围绕“风口”产业发展，力争在2022年为200家以上企业“把脉问诊”，实施“三大改造”重点项目450个以上，完成投资超350亿元，持续深化项目建设，培育、引进数字化转型服务商10家，争创省、市绿色制造示范18家以上，同时，继续发布市十大标志性高端装备，认定省首台(套)重大技术装备、省“机器换人”示范项目各3个以上。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王正豪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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