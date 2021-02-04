洛阳创新将配备“中关村动力” 瀍河区6个重点项目签约

新春伊始，万象更新。11日，记者从瀍河区获悉，洛阳·中关村协同创新中心、洛阳颐高数字生活创业孵化中心等6个总投资约32.1亿元的重点项目，日前正式签约落户瀍河区，不断为全市高质量发展注入新的动能，助力洛阳开门红、全年红。

新春伊始，万象更新。11日，记者从瀍河区获悉，洛阳·中关村协同创新中心、洛阳颐高数字生活创业孵化中心等6个总投资约32.1亿元的重点项目，日前正式签约落户瀍河区，不断为全市高质量发展注入新的动能，助力洛阳开门红、全年红。

立足抓“风口”产业发展，此次签约落地的项目分别为：洛阳·中关村协同创新中心、手拉手·新能源汽车部件研发及生产、洛阳颐高数字生活创业孵化中心、骥翀氢燃料电池量产基地、盒子新能源汽车项目和上海电气车载移动医疗装备产业园项目。这些项目涵盖了数字经济、新能源、智能制造、汽车制造与服务、生命健康等多个领域，呈现科技含量高、经济效益好、发展潜力足的特点。

●洛阳·中关村协同创新中心

洛阳·中关村协同创新中心以“智能+”切入，主要在产业策划咨询、园区规划统筹管理、专业化园区运营等方面发力，旨在打造瀍河产业科创平台

●颐高数字生活创业孵化中心

颐高数字生活创业孵化中心以“为科技创新服务，为产业发展赋能”为宗旨，将为我市新打造一处总部经济、数字经济、高端现代服务业和优秀青年创业人才的聚集地

●手拉手·新能源汽车部件研发及生产项目

手拉手·新能源汽车部件研发及生产着力打造高标准、高品质的集生产制造、成果转化、生产企业总部和生产配套等功能于一体的科技型产业集群园区