李书海、王珠英夫妇：将家风家训融进打油诗

刚刚过去的虎年春节，家住西工区的李书海、王珠英夫妇张罗了一桌好菜，祖孙三代齐聚一堂。

李书海、王珠英夫妇展示诗集

刚刚过去的虎年春节，家住西工区的李书海、王珠英夫妇张罗了一桌好菜，祖孙三代齐聚一堂，团圆饭的最后一道“菜”千呼万唤始出来——

李书海笑着从怀里掏出一张纸，念起准备好的诗稿《回顾2021年》，将老李家去年的大事、小事都融进这140余字的诗句中。话音刚落，便响起一片喝彩声。

“逢年过节，用一首诗当团圆饭的‘压桌菜’，这个习惯已经坚持多年。”王珠英说。这次她主动邀请记者来串门，也是想分享他们在经营家庭过程中积累的宝贵经验。

以一首诗作为团圆饭“压桌菜”

是这家人的仪式感

回顾2021年(节选)

世杰攻读研究生，北京化工是精英。

世华福建搞地产，高管厚禄靠智赢。

…………

展望前景如锦绣，天天吉祥乐无穷。

新春佳节送祝福，大吉大利满门庭！

(注：诗中“高管”指其职务为地产公司高管)

“知道晚报记者要来我们家串门，昨天晚上激动得睡不着！”近日，记者应邀去串门，李书海、王珠英夫妇笑得合不拢嘴。二人同岁，今年均81岁，是《洛阳晚报》的忠实读者，曾经都是教师。

李书海向记者展示他和老伴儿创作的《回顾2021年》手写诗稿。“说它是诗，其实更像咱平时说的打油诗，朗朗上口，通俗易懂。”李书海解释道，诗中不仅全面总结了2021年一家人的进展，还把儿孙们都夸了个遍，激励大家在新的一年继续拼搏。

“本想着我俩年纪大了今年不整诗了，谁知道菜上齐后，孩子们都喊着还有最后一道‘菜’呢！幸好我们早有准备。”王珠英说，多年来，以一首诗作为团圆饭的“压桌菜”，已成为一种仪式感。

说着，王珠英还向记者展示了她过80岁生日时，老伴儿当众给她念诗的视频片段。视频中，李书海慷慨激昂，王珠英身着一件红裙含笑倾听。

“俺这老伴儿，就喜欢写诗。”王珠英说，她读到李书海的第一首诗是在50多年前。