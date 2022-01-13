喜迎冬奥闹元宵 其乐融融度佳节【视频】

“快来尝尝刚煮好的汤圆。”15日下午，在洛阳抗战纪念馆党建广场上，聚集了数十名游客与汉魏故城志愿者。
“快来尝尝刚煮好的汤圆。”15日下午，在洛阳抗战纪念馆党建广场上，聚集了数十名游客与汉魏故城志愿者。
“快来尝尝刚煮好的汤圆。”15日下午，在洛阳抗战纪念馆党建广场上，聚集了数十名游客与汉魏故城志愿者。一场由市汉魏故城遗址管理处举办的“猜灯谜 品汤圆 喜迎冬奥闹元宵”活动正在进行，大家在这里其乐融融，共度元宵佳节。
活动首先在紧张刺激的互动游戏中展开，现场游客分成两队，使用筷子夹起乒乓球，彼此接力，速度最快的队伍获得游戏胜利。此外，现场还有呼啦圈、排火车等游戏，大家通过这种轻松活泼游戏运动表达对北京冬奥的支持。
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