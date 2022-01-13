轮椅、助行器、“冰墩墩”剪纸，送给洛阳市儿童福利院的孩子们

轮椅、助行器、“冰墩墩”剪纸、元宵、蛋糕、饼干……15日是元宵佳节，洛阳市老城区委宣传部、老城区文联、老城区文明办、河南省豫西监狱等联合慰问洛阳市儿童福利院，为孤残儿童献上爱心。
轮椅、助行器、“冰墩墩”剪纸、元宵、蛋糕、饼干……15日是元宵佳节，洛阳市老城区委宣传部、老城区文联、老城区文明办、河南省豫西监狱等联合慰问洛阳市儿童福利院，为孤残儿童献上爱心。
轮椅、助行器、“冰墩墩”剪纸、元宵、蛋糕、饼干……15日是元宵佳节，洛阳市老城区委宣传部、老城区文联、老城区文明办、河南省豫西监狱等联合慰问洛阳市儿童福利院，为孤残儿童献上爱心。
由于洛阳市儿童福利院采取封闭式管理，爱心人士按照疫情防控要求未进入院区，将爱心物资交到洛阳市儿童福利院相关负责人手中。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李梦 摄影报道)
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