“非遗”民俗齐亮相 宜阳“元宵”不一样

2月15日，元宵佳节，宜阳县城，古色古香的锦屏水街上，锣鼓喧天、热闹非凡，人山人海围成大圆圈，只见鼓槌如急雨敲得铿锵有力，彩扇似鲜花舞得如有春风，这边旱船飘摇不定瞧得观众傻了眼，那边毛驴撒泼打滚乐得大家齐鼓掌，还有扭得无比欢畅的大秧歌，唱的慷慨激昂的豫剧名段……红红火火闹元宵已经拉开帷幕。

2月15日，元宵佳节，宜阳县城，古色古香的锦屏水街上，锣鼓喧天、热闹非凡，人山人海围成大圆圈，只见鼓槌如急雨敲得铿锵有力，彩扇似鲜花舞得如有春风，这边旱船飘摇不定瞧得观众傻了眼，那边毛驴撒泼打滚乐得大家齐鼓掌，还有扭得无比欢畅的大秧歌，唱的慷慨激昂的豫剧名段……红红火火闹元宵已经拉开帷幕。

今时不同往年，鞭炮烟花退居幕后，传统艺术挑起大梁，成为“闹”元宵的主角。县城各街道办事处，城关镇、锦屏镇等周边镇纷纷组织民间艺术表演团队进城汇演，敲锣打鼓、唢呐调演、扭秧歌、扇子舞、划旱船、抬花轿、耍毛驴、传统乐器演奏等形式多样、精彩纷呈的民俗节目乐坏了县城居民，大家逛水街、看花灯，追着流动表演的各代表队“踩街”，一张张笑脸组成了欢乐的海洋。

鲜亮花俏的演出服、简单有趣的道具、整齐变换的队形、热闹纷繁的氛围都彰显着常规型传统民间杂耍的魅力，而独具本地特色的压轴节目还要数苏羊竹马、屏南大鼓等省、市、县级非物质文化遗产，引领群众体验非一般的艺术之旅。

修葺一新的张坞镇苏羊村里，省级“非遗”“苏羊竹马”表演开始了！在宽阔的广场上，只见演员穿戴鲜亮整齐，把竹篾扎成、裱糊彩纸的竹马吊扎在腰间，鱼贯而出，模仿着骑马的各种动作，时而单行、时而双列，摆出各种阵法，让观者看得眼花缭乱、喝彩不断。

“跑竹马，头一个条件是场地要广，这样‘马’才能跑出气势，营造‘万马战犹酣’的宏大场面！”现场，一位表演者说，跑竹马，最讲究一个“跑”字，跑出姿态、跑出阵势、跑出气势是跑竹马的三大要领。怎样才能达到这种效果？那就是跑竹马时，要求表演者一直要脚尖点地跑。跑马的动作有“喝马起跑”、“催马小跑”、“放马轻跑”、“纵马快跑”、“勒马倒跑”、“吁马停跑”等。在跑马的过程中，表演队伍要不停地变换阵式，跑单列时犹如一条长龙，有“老龙摆尾”、“卷干馍”等花样；跑双列时，又有“单十字梅”、“双十字梅”、“五盏灯”、“七盏灯”、“九盏灯”等阵法，变化多端，蔚为壮观。

据文献史料记载，“苏羊竹马”是传统民间社火的一种表演形式。其以心传口授传承，内容来源于春秋时期军事家孙武与吴起操练军队的各种阵法，如“五盏灯”、“七盏灯”、“九盏灯”，分别为孙吴兵法中的“五星阵”、“七星阵”、“九星阵”；“单十字梅”和“双十字梅”是孙吴兵书上讲的“四门坚守阵”和“八门金锁阵”等等。后人为了纪念他们卓越的军事才能，将其用于作战的阵法融入民间传统舞蹈，逐渐演变成今天跑竹马这种表演形式。历年来，“苏羊竹马”都是重大节庆、庙会上必演的节目，深得当地人喜爱，最多时一次有上百人同时表演。近几年，苏羊村人大胆改革，不但改变了“传男不传女”的传统做法，还经常组织竹马培训班，以吸引更多的年轻人参与到竹马表演中来。今年，他们又对竹马的表演形式做了新改进，使表演场面更为壮观，让元宵佳节真正“闹”起来。

其他乡镇，多个精彩节目也在同步上演。据各个“非遗”项目表演队的负责人介绍，他们表演所用的服装、道具除去大鼓这一“高端设备”，其它大部分都是队员亲手制作的，农忙时大家各忙各的，农闲时就聚在一起排演节目，既快乐了自己又娱乐了大众，今年这不勤俭节约了照样也能热热闹闹、红红火火闹元宵。其他代表队也不缺这样的时尚“DIY”，民间艺术表演者们各显神通，比拼的不仅有服装、道具、内容，更是卯足了劲儿与时俱进、不断创新，为观众带来融汇传统精粹又切合时代脉搏的精彩绝伦的节目，实实在在让大家体味到元宵佳节闹起来的红火范儿。(张珂/文 县融媒体中心、洛阳网/图/视频)