新春走基层：宜阳县王莽村“内外兼修”美丽动人

农家小院黛瓦白墙，柏油马路通村入户，家家门前树木掩映，村里村外都是游园……10日，记者驱车来到洛阳市宜阳县高村镇王莽村，那就一个字——“美”！

农家小院黛瓦白墙，柏油马路通村入户，家家门前树木掩映，村里村外都是游园……10日，记者驱车来到洛阳市宜阳县高村镇王莽村，那就一个字——“美”！

村民家门前新修的花池和大门

“娃子放假回来都找不见家门了，你说俺们村这变化大不大？”说话的，是王莽村村民乔会利。她正在给家门口花池里的月季、软籽石榴浇水，身后统一样式的大门高大气派，外墙粉刷一新，屋顶是灰色的仿古瓦片。“这些都是村里去年整修的，环境变好了，住着心里也美得很”。

行走在王莽村里，三步一个梅廊、五步一个采摘园……健身广场上还有丰富的健身器材，村里的文化墙上是一篇篇历史典故。