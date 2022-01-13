元宵佳节，王珊珊向洛阳父老乡亲送祝福【视频】

15日是正月十五元宵佳节，随队正在苏州隔离、训练的中国女足国家队队长王珊珊专门录制视频向洛阳父老乡亲致以节日问候。
15日是正月十五元宵佳节，随队正在苏州隔离、训练的中国女足国家队队长王珊珊专门录制视频向洛阳父老乡亲致以节日问候。
15日是正月十五元宵佳节，随队正在苏州隔离、训练的中国女足国家队队长王珊珊专门录制视频向洛阳父老乡亲致以节日问候。
家住涧西区的王珊珊在视频中说：在2022年元宵之际，感谢洛阳、感谢涧西对中国女足的关心和支持，在这里我衷心祝愿洛阳、涧西的父老乡亲们元宵节快乐，虎年大吉。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 韩悦 文/图/视频）
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