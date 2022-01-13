国网嵩县供电公司：温暖元宵节 情系老人心

“奶奶，我们来看您啦。最近身体怎么样？”2月14日，国网嵩县供电公司组织焦裕禄共产党员服务队来到杨岭长寿园养老服务站，开展志愿服务活动，用真诚和爱心给老人们送去节日的祝福和温暖。

“奶奶，我们来看您啦。最近身体怎么样？”2月14日，国网嵩县供电公司组织焦裕禄共产党员服务队来到杨岭长寿园养老服务站，开展志愿服务活动，用真诚和爱心给老人们送去节日的祝福和温暖。

在服务站，队员们关切地询问老人们的身体、生活情况，对于行动不便的老人，队员主动帮忙收拾屋子、整理床铺。为了让老人们能够更加亲切的感受节日氛围，服务队员们提前准备了元宵，当队员们将热气腾腾的汤圆送到每一位老人们的手中时，老人们的脸上洋溢着幸福的笑容。