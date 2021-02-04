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执灯上元夜 踏歌紫微宫 隋唐洛阳城邀您共度“国风隋唐上元节”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.02.11 18:03

　　2月12日至2月15日，隋唐洛阳城国家遗址公园以“国风隋唐上元节”为主题，再现千年前磅礴大气的上元夜盛况。

　　据了解，隋唐洛阳城推出了“汉服免费游隋唐城”福利活动，游客只要在活动时间内身着全套汉服及完整妆发均可免费游览隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)。

汉服免费游隋唐城活动照片

　　秀灯光：上元投影惊艳亮相

　　备受关注的应天门3D投影灯光秀，在2月13日至15日每晚八点半播出，元宵节当天播放“寻梦黄河”和“应天星辉”两个版本的投影秀，并新增洛阳人民对冬奥的祝福以及上元烟花的相关内容。

《寻梦黄河》应天门投影秀

　　开琼筵多场宫宴任您体验

　　明堂天堂元宵节期间推出了沉浸式互动体验《上元宫宴》，上元佳节，武皇设宴，与游客共赴宫宴，游客则可以近距离观看迎宾礼，入万象神宫拜见武皇，欣赏皇家乐舞、挂一盏属于自己的灯笼留念，还可登天之圣堂一览神都夜景、品尝皇家茶宴。

《唐宫乐宴》活动实拍图

　　应天门王牌演艺《唐宫乐宴》将在原有演出基础上新增猜灯谜互动环节，猜对即有祈福香囊等奖品拿到手软，将上元节氛围直接拉满。

　　观百戏沉浸游园梦幻上演

　　在九洲池，游客还可以体验“上元百戏”沉浸式游园，趣味猜谜、民俗杂技、河灯祈福等多项互动演艺节目惊艳亮相，带给游客边游园边观赏演艺的别样游园感受。

九洲池活动实拍图

　　点宫灯：点亮隋唐助力冬奥

　　元宵节当天，景区还将以视频发布形式邀请您“云游隋唐”，通过点灯仪式以及快闪的形式助力冬奥会，沿隋唐洛阳城建筑轴线以递次亮灯的方式，点亮整个隋唐洛阳城国家遗址公园，游客可通过线上观看的方式(视频号：邂逅隋唐)感受唐宫灯火不夜天的节日氛围。

　　凤阙：登应天门阙楼观神都雪景

　　应天门将开展“天门远眺”特别活动，游客可现场更换古风斗篷，猜灯谜，聆听专业讲解人员讲述应天门的故事及隋唐礼仪，还可登上应天门阙楼，观万盏明灯，看神都降雪。

应天门人工降雪活动实拍图

　　“执灯上元夜，踏歌紫微宫”，元宵佳节，来隋唐洛阳城一起着汉服、登阙楼、赴宫宴、观百戏、放河灯、共赏投影秀，亲身感受一场穿越古今灯火辉煌的上元狂欢。（通讯员 张娴）

演出时间表
[ 责任编辑：唐好优 ]
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