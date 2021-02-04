隋唐洛阳城国家遗址公园、中国国花园入选首批省级文明旅游示范单位

近日，河南省文化和旅游厅公示了第一批省级文明旅游示范单位评定结果，隋唐洛阳城国家遗址公园和中国国花园榜上有名！据悉，此次省级文明旅游示范单位是经自愿申报、各地文化和旅游行政部门审查推荐、专家评定、党组会研究等程序认定评选。
近日，河南省文化和旅游厅公示了第一批省级文明旅游示范单位评定结果，隋唐洛阳城国家遗址公园和中国国花园榜上有名！据悉，此次省级文明旅游示范单位是经自愿申报、各地文化和旅游行政部门审查推荐、专家评定、党组会研究等程序认定评选。
近日，河南省文化和旅游厅公示了第一批省级文明旅游示范单位评定结果，隋唐洛阳城国家遗址公园和中国国花园榜上有名！据悉，此次省级文明旅游示范单位是经自愿申报、各地文化和旅游行政部门审查推荐、专家评定、党组会研究等程序认定评选。
“这一荣誉对我们来说既是一种肯定，也是一种激励。”隋唐洛阳城国家遗址公园相关负责人说，隋唐洛阳城国家遗址公园是国家AAAA级旅游景区，也一直立志以创建文明旅游景区、创造优质服务质量助力我市全国文明典范城市的创建，“接下来，隋唐洛阳城国家遗址公园将以此为契机，立足坚定文化自信，继续致力历史文化名城保护与现代城市融合发展，为游客带来更加丰富的‘文明旅游，安全旅游’新体验。”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 张娴）
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