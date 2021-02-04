隋唐洛阳城南市、北市、西市遗址在哪里？市文物局详细解答

隋唐洛阳城有南市、北市、西市三个市场吗？分别对应现在洛阳市哪个位置？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐洛阳城有南市、北市、西市三个市场吗？分别对应现在洛阳市哪个位置？

市文物局回复：隋唐洛阳城内里坊区有南市、北市、西市三个市场，其中南市规模最大。

文献记载，南市位于长夏门东第二街之西，嘉善坊之北。隋称丰都市，也称东市，在洛河南偏东，占二坊之地。唐代贞观九年(635)缩小了半坊，因地处洛河之南，改称为南市。遗址位于今洛阳市洛龙区安乐镇曙光村与茹凹村之间。

北市，隋称通远市，因在洛河以北，又称北市。东临安喜门街，南与景行坊、北与敦厚街相邻。隋至唐初迁到临德坊，唐显庆年间改称北市。晚唐年间市场废弃，南区称北市坊，北区称临德坊。遗址位于今洛阳市林校一带。

西市，隋称大同市，在洛阳城里坊区的西南部。东临厚载门街，南面紧挨隋唐洛阳城外郭城南墙，北与广利街相邻。隋至唐初设置，开始时称固本坊，后来改称西市，唐玄宗开元十三年(725)废市。遗址位于今洛阳市洛龙区曹屯和董庄之间。

史书记载，唐代贞观九年(635)，在隋丰都市基础上设立的南市，规模缩小了半坊之地，也就是说占地一坊半。东都南市内清渠行船，榆柳交荫，市内行一百二十，行的范围比较大，包含本行业几乎所有店铺，这说明在当时的东都南市里经营的商品门类至少有上百种。肆三千余，市内空间利用率比较高，几乎没有什么空地，甚至搭着四周的市墙也开了四百多家商铺！东都南市布局规划严整“薨宇齐平，四望如一”，能在东都经营的商贩大凡都具有一定的资质和实力，故市内建筑宏伟“重楼延阁，互相临映”。市内店铺分大中小三种，面阔分别为4、6、10米，进深约三米。

>>>点击查看原文⑥