洛阳今天立春 明起再迎降雪

4日是农历正月初四，我们在浓浓年味儿中迎来立春，二十四节气正式开启新的轮回。

4日是农历正月初四，我们在浓浓年味儿中迎来立春，二十四节气正式开启新的轮回。

立春是“节气之首，四时之始”。此时，大地开始解冻，蛰虫逐渐苏醒，鱼儿浮在未融的碎冰下游动，这就是我们说的立春三候：一候“东风解冻”，二候“蛰虫始振”，三候“鱼陟负冰”。从此，“雪消风自软，梅花合让柳条新”。

一年之计在于春。我国先民对立春非常重视，一直把它当成节日来过，不少岁时节令文化活动也衍生传承下来，重要的拜神祭祀、纳福祈年、迎春、农耕庆典，都会安排在这一天。

在古代，立春前一天，皇帝要率领文武百官到郊外迎春，民间则有演春、迎春、报春、打春、咬春等活动。东汉时，洛阳城东门外立坛，上设“土牛”，举行送寒、迎春、示农耕典礼。仪式结束后，要用五彩棍打春牛，称为“打春”。现在洛阳民间把立春俗称“打春”，就由此而来。清末民初时，还有人跑到洛阳城看“打春牛”仪式，现场放着一个用竹篾秸秆扎成骨架、外面糊上彩色纸、里面装满核桃花生的“春牛”，百姓把主持打春牛仪式的官员称为“春官”。农村在立春这天，不论大人孩子还要啃几口萝卜，俗称“咬春”。

立春只是天文学上的概念，它是春天的前奏，此时北方冷空气依旧活跃，气温还不稳定。就全国大多数地方来说，这个时候，春天的序幕还没有真正拉开，还会出现“白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花”的景象。

这不，雪又要来了！记者从洛阳市气象局获悉，预计未来一周，洛阳云系较多，6日前后受高空槽前西南气流和地面冷空气共同影响，有一次较强降雪天气过程。

具体预报如下：

4日(初四)：晴天转多云，气温-3℃～8℃。

5日(初五)：多云到阴天，夜里部分地区转小雪，气温-3℃～5℃。

6日(初六)：阴天有小到中雪，部分地区有大雪，气温-2℃～2℃。

7日(初七)：零星小雪停止转阴天，气温-2℃～3℃。

8日(初八)：多云转阴天，部分地区有小雪或零星小雪，气温-4℃～6℃。

9日(初九)：多云转晴天，气温-3℃～8℃。

10日(初十)：晴天转多云，夜里多云转阴天有雨夹雪或小雪，气温-3℃～9℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)