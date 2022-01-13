春节不打烊！洛阳这些博物馆“直播”别错过

今天是大年初三，记者从二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆获悉，今天还有多场“直播””云课堂”等活动上线，为大家送上新春祝福。
今天是大年初三，记者从二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆获悉，今天还有多场“直播””云课堂”等活动上线，为大家送上新春祝福。
今天是大年初三，记者从二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆获悉，今天还有多场“直播””云课堂”等活动上线，为大家送上新春祝福。
2月3日(正月初三)
新年的压岁钱，装在自制的红包里显得更有意义。二里头夏都遗址博物馆讲解员李聪聪将通过“二里头夏都遗址博物馆”官方微信账号，带领大家动手制作虎年红包。一起动手，把新年的健康平安、幸福快乐都装进去吧！
玉一直是中国人心中美好事物的象征，“温润如玉”“亭亭玉立”等都是用来形容美好的词语。西周时期，我国玉石业较为发达，洛阳博物馆就藏有一件这一时期的虎形玉器，它形象生动、线条流畅，精美绝伦。在“洛阳博物馆”微信公众号中，“洛博云课堂”的研学导师将带领大家了解西周玉器的特点，并以玉虎为原型，绘制精美的帆布包。
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