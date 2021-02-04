最新！2022隋唐新春游园会暨民俗灯会游玩交通购票攻略

最新！2022隋唐新春游园会暨民俗灯会游玩交通购票攻略来啦，快收藏！

最新！2022隋唐新春游园会暨民俗灯会游玩交通购票攻略来啦，快收藏！ 千年盛世河洛会 华灯璀璨隋唐城 2022隋唐新春游园会暨民俗灯会 大年初一至二十八 流光溢彩大型花灯、民俗表演、 冰雪嘉年华、网红打卡、特色美食等精彩纷呈 线上售票通道于2月1日正式开启 交通指南篇 一、西门 1.地铁出行： 您可以乘坐2号线到隋唐园站D出口下车。 2.公交车出行： 隋唐城路王城大道口:34路,37路,49路 聂湾南：34路，37路，49路，68路 王城大桥南：26路，29路，62路，75路，99路 王城大道积翠南街口：26路，29路，37路，49路，62路，75路，99路，207路 积翠南街王城大道口西：34路，60路，68路 积翠北街：34路，60路，68路 王城大道美茵街口：26路，29路，37路，49路，60路，62路，75路，99路，207路 3.附近停车场： 西门对面大张精品超市停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米) 隋唐园地下停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米) 二、南门 1.附近停车场： 市府东街、市府西街、永泰街、长兴街、隋唐城路等五条道路的临时泊位及宜人路龙城双语中学操场(约200个停车位)、政和路人大政协后院停车场、洛阳城市停车AGV智能停车场、南门外广场东侧停车场(约100个停车位)、从政坊西南门停车场(约100个停车位)均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。 2.公交车出行： 古城路市府西街口：D3路，1路，3路，201路 永泰街古城路口南：88路，88(夜班)路 三、北门 1.附近停车场： 文博体育公园地下停车场(约620个停车位)、洛阳市博物馆停车场、洛阳市规划展示馆停车场、洛阳市广播电视中心停车场、明义坊停车场均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。 2.公交车出行： 洛阳博物馆：1路，77路 文博路：1路，77路， 聂泰路隋唐园北路口南：77路 聂泰路文博路口南：1路，77路，201路 [3] 下一页 尾页 [1] [2]