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最新！2022隋唐新春游园会暨民俗灯会游玩交通购票攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市隋唐城遗址植物园 2022.02.02 14:50

　　千年盛世河洛会 华灯璀璨隋唐城

　　2022隋唐新春游园会暨民俗灯会

　　大年初一至二十八

　　流光溢彩大型花灯、民俗表演、

　　冰雪嘉年华、网红打卡、特色美食等精彩纷呈

　　线上售票通道于2月1日正式开启

　　交通指南篇

　　一、西门

　　1.地铁出行：

　　您可以乘坐2号线到隋唐园站D出口下车。

　　2.公交车出行：

　　隋唐城路王城大道口:34路,37路,49路

　　聂湾南：34路，37路，49路，68路

　　王城大桥南：26路，29路，62路，75路，99路

　　王城大道积翠南街口：26路，29路，37路，49路，62路，75路，99路，207路

　　积翠南街王城大道口西：34路，60路，68路

　　积翠北街：34路，60路，68路

　　王城大道美茵街口：26路，29路，37路，49路，60路，62路，75路，99路，207路

　　3.附近停车场：

　　西门对面大张精品超市停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)

　　隋唐园地下停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)

　　二、南门

　　1.附近停车场：

　　市府东街、市府西街、永泰街、长兴街、隋唐城路等五条道路的临时泊位及宜人路龙城双语中学操场(约200个停车位)、政和路人大政协后院停车场、洛阳城市停车AGV智能停车场、南门外广场东侧停车场(约100个停车位)、从政坊西南门停车场(约100个停车位)均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。

　　2.公交车出行：

　　古城路市府西街口：D3路，1路，3路，201路

　　永泰街古城路口南：88路，88(夜班)路

　　三、北门

　　1.附近停车场：

　　文博体育公园地下停车场(约620个停车位)、洛阳市博物馆停车场、洛阳市规划展示馆停车场、洛阳市广播电视中心停车场、明义坊停车场均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。

　　2.公交车出行：

　　洛阳博物馆：1路，77路

　　文博路：1路，77路，

　　聂泰路隋唐园北路口南：77路

　　聂泰路文博路口南：1路，77路，201路

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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