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工作组的“别样春节”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.03 16:38

　　2月1日，大年初一，孟津区城关镇牛步河社区征迁工作组组长李晓辉没有走亲访友，而是按时来到办公室。“趁着老乡都在家，咱去拜个年！顺便也给长年在外的乡亲解答下他们关心的问题。”他掂上准备好的礼物，抬腿出门。

　　2021年年初，为服务重大民生工程——城镇一体化综合开发一期项目(牛步河安置区)，孟津区城关镇成立牛步河社区征迁工作组。牛步河社区是孟津城区规划区内面积最大、人口最多、情况最复杂的社区。经过一整年的努力，工作组克服了种种困难，进度喜人。今年1月14日，区里又抽调7名科级及后备干部加入工作组。由区、镇、社区三级干部组成的4个工作组，按照“依法依规、用心用情”的原则，入户同群众拉家常、讲政策，动之以情、晓之以理。 “春节前后主动提供上门服务，收集群众反映集中的问题，实实在在把实事办好，好事办实。”

　　许大爷家中共7口人，一家人住在一起，很难租到合适的房子。工作组在走访慰问中梳理出30余户有类似困难的家庭，积极协调鑫祥家园腾出60间房子作过渡用房，为群众解决后顾之忧。

　　姚兆云夫妇常年在山沟里养羊，考虑到白天夫妻俩忙碌，工作组干部杨晓磊连续数天在晚上去养殖场所了解他们所需、讲解相关政策。在充分沟通后，姚兆云对社区和自己的未来生活充满信心，还主动当起了宣传员，为自己的两个侄儿做思想工作。

　　姚某在甘肃经商，工作组干部王正伟经常同他电话沟通，分享牛步河安置房建设的进展，姚某回家过节次日就邀请工作组上门量房……

　　“将心比心，以心换心，才能赢得民心。”孟津区委主要负责人表示，孟津区将持续走好新时代党的群众路线，深入践行以人民为中心的发展思想，深刻了解普通群众生活状态、思想情绪和现实需求，在与群众面对面交流中问政于民、问需于民、问计于民，真正在服务群众中凝聚群众，在改善民生中赢得民心，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续！(洛报融媒·洛阳网记者 王艳杰 通讯员 关晓萌)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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