“今天是个好日子！”说这话的，是孟津区城关镇孟庄社区居民朱宝安。17日，朱宝安起了个大早。因为，他要去领钱。准确地说，是去领分红。

分红现场

“今天是个好日子！”说这话的，是孟津区城关镇孟庄社区居民朱宝安。

17日，朱宝安起了个大早。因为，他要去领钱。准确地说，是去领分红。

朱宝安三步并作两步，朝着社区党群服务中心大院奔去。

“我估计俺家至少能分5000元，你说美不美？”他边走边嘀咕，笑容始终挂在脸上。

当天，孟津区城关镇2021年度“三变”改革示范村(社区)入股分红仪式在孟庄社区党群服务中心举行，共有孟庄、城东、上店3个社区的群众代表参加。

朱宝安迈进大门，不由得“嚯”了一声。原来，这里已是人头攒动，等待分红的群众你一言我一语，笑声满堂。

朱宝安坐定，心却静不下来，生怕错过点名。他东瞅瞅、西望望，像个小孩儿。

“朱宝安！”

“在，我在这儿！”

“你家6口人，每人1000元，一共分红6000元。给，你点点。”

6000元，这出乎朱宝安的意料。他接过钱说：“‘三变’改革，改得好，改得好啊！”

2021年，孟庄社区集体经济总收入达518.5万元，本次分红资金为251.5万元。除了现金，社区还为728户2922名居民发放了米、面、油、蛋、肉等物品，价值67.1万元。

“资源变成了资产，资金变成了股金，农民变成了股东。‘三变’改革让群众实现了长效增收。”参加分红仪式的城关镇党委书记杨长记向记者介绍了该镇的“三变”改革路径。