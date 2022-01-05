偃师、孟津至市区环城高速将免费通行 今年洛阳市重点民生实事工作方案公布

民生无小事，事事暖民心。15日，市委办公室、市政府办公室印发《2022年洛阳市重点民生实事工作方案》，为全市人民派送“民生大礼包”。

民生无小事，事事暖民心。15日，市委办公室、市政府办公室印发《2022年洛阳市重点民生实事工作方案》，为全市人民派送“民生大礼包”。

2022年，我市将继续从全市人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中办好关系群众切身利益的重点民生实事，努力让改革发展成果更多、更公平地惠及广大群众。

基层群众看病更方便

对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查工作。

免费开展产前筛查和新生儿疾病筛查。

完成324所村卫生室基础设施提升和公有化改造，培训乡村医生1000名。

建设全市公共卫生大数据中心，实现居民电子健康档案实时查询，同级医疗机构检查检验结果互认。

扩大门诊费用异地就医直接结算范围，二级以上医院实现门诊费用异地就医直接结算。

开展青少年心理健康服务进村(社区)行动，全年安排不少于100场次服务进村(社区)活动。

实施残疾儿童康复救助，全年不少于1300人。

就业质量更高

以“人人持证、技能洛阳”建设提升就业质量，大规模开展职业技能培训和评价取证，全年完成技能培训30万人次，新增技能人才17万人(含高技能人才5万人)。

实施就业扩容提质工程，全年组织各类招聘会100场次以上，提供就业岗位20万个以上。

提升创业服务能力，全年开展创业辅导3000人次，发放创业担保贷款15亿元。

青年创业动力更澎湃

开展创业培训“马兰花计划”，全年组织开展创业培训1.5万人次。

加大招才引智力度，引育青年创新创业高水平人才(团队)10个，招录4000名以上高校毕业生进入机关事业单位和国有企业。

投放1万套青年人才公寓，筹建保障性租赁住房1万套，为新市民、青年人、大学毕业生等群体提供住房保障。

建成城市区青年驿站20个、配备床位1000张以上，为符合条件的来洛应聘求职青年提供15天以内免费住宿服务。

新建改建社区健身中心60个，丰富青年生活。

防灾减灾能力更强

推进灾后恢复重建，完成9个灾后集中安置点建设，重建、恢复干线公路7条、农村公路73条、桥梁600延米，建设农村公路防护工程300公里。

完善基层应急管理体系，所有乡镇建立应急救援队、物资储备库、应急指挥平台等；所有村(社区)建立微型消防站，应急广播实现村(社区)和隧道覆盖。

对城市区易涝点进行集中整治，实施瀍涧大道污水处理设施、金城寨街雨污分流改造等5项管网建设工程。

对全市596个地质灾害隐患点开展拉网式排查，完善应急预案，加强应急演练，防范次生灾害发生。

基础教育质量更高

针对0岁到3岁婴幼儿新增托位2000个以上，新建改扩建18所公办幼儿园、新增学位3000个，新建改扩建义务教育学校12所、新增公办学位7000个，新建标准化高中8所、新增学位7300个，大幅提升城市基础教育能力。

改扩建县域高中3所、新增学位2000个，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校41所、新增学位1.7万个，建成农村教师周转宿舍350套，为农村学校补充特岗教师500名，补齐农村基础教育短板。

城镇居民生活环境更优

全年开工改造城镇老旧小区81688户，198个无主小区实现专业化物业入住，全市物业覆盖率超过60%。

加快小区周边路网改造，打通5条断头路，改造7条背街小巷。

开展全市窨井设施隐患排查，切实保障群众“脚底下的安全”。

中心城区新增集中供热面积100万平方米，集中供热普及率达到96%。

市县城区新建、改建公厕185座。

居家养老更加方便

推进居家社区养老服务设施建设，对不少于500户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造，老年人智慧养老服务平台入网人数在122万以上。

提升居家养老上门服务能力，为建成家庭养老床位的老年人提供上门服务不少于1万人次。

全市100家养老机构和58家街道综合养老服务中心安装视频监控，纳入智慧养老服务与消防安全信息平台。

试点开展100个村老年人集中居家互助养老。

农村人居环境更好

持续开展农村人居环境整治提升，完成农村户厕改造5万户以上。

新建农村污水管网200公里，完成50个村农村环境综合整治。

城乡交通物流网更畅

偃师区、孟津区所有高速站点至洛阳市区环城高速段实行免费通行(悬挂豫C牌照，安装ETC车载设备的9座及以下小型客车)。

新建改造乡村旅游公路400公里，新开通60个行政村公交化客运班线。

发展电子商务和快递业务，改造提升农村寄递物流基础设施，年底前实现60%行政村设立村级寄递物流综合服务站。

优化公交线路，新开通伊滨经开区寇店环线等城市公交线路(含微公交)8条。

新建40座公共停车场，新增停车位7800个。

群众办事更方便

推进政务服务移动端“豫事办”洛阳分厅建设与应用，年底前实现上线办理260个以上事项。

市、县区便民中心实现7×24小时政务自助服务，市民之家实现1200个政务服务事项自助办理。

提供电动自行车免费上牌服务，为90万辆电动自行车免费上牌，上牌率超过80%。（洛报融媒·洛阳网首席记者 牛鹏远）