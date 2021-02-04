总投资21.7亿元！洛宁县24个乡贤返乡创业项目集中签约

近日，洛宁县举行2022年乡贤返乡创业项目集中签约活动，8个项目在主会场签约，16个项目在乡镇分会场签约。

近日，洛宁县举行2022年乡贤返乡创业项目集中签约活动，8个项目在主会场签约，16个项目在乡镇分会场签约。

此次集中签约的24个项目，涉及乡村旅游、乡村运营、农业农村、轻工制造、食品包装、休闲制品等8个领域，总投资额达21.7亿元。

去年以来，洛宁县深入贯彻落实市委“151”工作部署，立足“南部生态涵养区”总体定位，把吸引乡贤回归作为乡村产业发展的新支点。随着21条优惠政策的出台，一大批乡贤自发“回巢”，一个个项目落地生根。(洛报融媒·洛阳网记者 金曦 通讯员 张晖利)