江凌到洛宁县调研乡村振兴等工作

昨日，市委书记江凌深入洛宁县，调研指导乡村振兴等工作，强调要把实施乡村振兴战略作为县域经济发展的重中之重，坚持农业农村优先发展总方针，因地制宜、突出特色、放大优势，扎实推动市委“151”工作部署落地见效，着力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

江凌到洛宁县调研时强调

因地制宜突出特色放大优势

全面推进乡村振兴落地见效

昨日，市委书记江凌深入洛宁县，调研指导乡村振兴等工作，强调要把实施乡村振兴战略作为县域经济发展的重中之重，坚持农业农村优先发展总方针，因地制宜、突出特色、放大优势，扎实推动市委“151”工作部署落地见效，着力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

洛宁上戈素有“中原苹果第一镇”的美誉。在海升现代果业示范基地，山岭沟壑之间遍植苹果，蔚为壮观。这里采取的矮砧密植、水肥一体的集约化种植模式，颠覆了传统种植理念，亩均效益大幅提升。江凌走进果园，察看矮砧苹果长势特征，了解栽培技术、品质产量等情况；走进冷链物流园，察看苹果智能分拣线和冷链仓储，了解分拣加工、市场营销等情况。他鼓励企业扩大种植规模，拉长产业链条，强化品牌建设，不断提升苹果产业质量效益和竞争力；积极对接种业科技力量，加强特色林果种质资源保护与创新，大力推广新品种新技术，为乡村产业兴旺提供坚实支撑。

乡村运营是盘活乡村资源的关键。在上戈镇，江凌来到金果小镇，察看乡村民宿，了解运营情况，鼓励运营团队对接市场资源，做足苹果文章，更加凸显乡村特色、乡愁韵味，走好农文旅融合发展之路。全宝山脚下的兴华镇是北方淡竹资源富集区，当地依托“特色竹乡”品牌打造的竹梦小镇初具规模。江凌步入园区，察看竹林景观布局、竹编工艺品展示和高端民宿，与运营商深入交流，指出要以市场化思维理念，打好特色牌、体现差异化，不断丰富乡村新业态，提升游客体验感，让美丽乡村创造更多经济价值。

作为洛宁重点打造的中心镇，长水镇镇区人口规模突破万人。在五福联合社区，江凌听取了洛宁县集镇规划布局情况汇报，并深入社区党群服务中心，了解社区治理、便民服务情况。他指出，要坚持以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，按照县域副中心和现代新型小城市的标准，高质量编制中心镇规划，做到整体规划、分步实施；加快完善基础设施和公共服务，培育壮大集镇特色产业，着力提高中心镇综合承载力，真正把集镇打造成为服务农民生产生活的重要节点和区域中心。江凌还来到长水镇“洛出书处”，探寻洛书文化，察看展示中心项目建设，叮嘱当地保护好、传承好、利用好洛书文化，把文化元素融入集镇建设，创新文旅业态，真正让文化遗产活起来。

江凌十分关注农村养老、教育、医疗等民生事业发展。在兴华镇沟门村助老服务站，江凌详细察看服务设施，了解服务内容，与老人们亲切交流，指出要加快建立完善农村养老服务体系，因地制宜探索推广符合洛阳乡村实际的养老新模式，让农村老年人老有所养、老有所依、老有所乐。在兴华镇中心小学，看到校园足球、音乐美术、兴趣实践等课程缤纷多彩，孩子们津津有味、乐在其中，江凌很高兴。他详细询问教育教学改革、乡村教师待遇和周转房建设等情况，叮嘱当地把发展乡村教育放在优先位置，深化教师“县管校聘”改革，坚持德育、智育、体育、美育、劳动教育并重，不断提高乡村教育教学质量，加快推进义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。在长水镇卫生院，江凌还深入了解紧密型县域医共体建设情况，指出中心镇要按照县级医院分院的标准进行打造，加强医疗人才队伍建设，不断提升基层医疗卫生服务能力。

当下，“三清两建”专项治理正在洛宁全面开展。在城郊乡在礼社区，得知社区通过治理收回了滩地，化清了矛盾，形成了良好的家风民风，江凌十分欣慰。他鼓励基层干部在清资产、清“村霸”、清矛盾的基础上，着重建强农村经济合作组织和村民自治组织，大力发展集体经济，培育涵养文明乡风，不断提升乡村治理水平。在陈吴乡禄北村，江凌走进街巷、农户，实地察看村容村貌、厕所革命、垃圾分类等情况，指出要扎实推进农村人居环境整治提升，健全完善长效管护运行机制，加快建设美丽宜居乡村。

兴华涧是洛河的重要支流，正在按照示范段标准，采取雷诺护垫护坡的方式，推进小流域综合治理。江凌走上河堤，察看治理模式和工程进展，指出要加快推进小流域“两清一护”综合治理，提高河道行洪能力，改善流域生态环境，以安全可靠、自然简朴的水生态环境助推乡村振兴。

当日，江凌还到龙门药业、绿竹风情园等地考察。

王军、肖宏滨等参加活动。(记者 白云飞)