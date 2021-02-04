赵伟力：“90后”带动“95后”“00后”共谱创业歌

“我们公司就像一个综合的线上财务部，可以同时为数千家公司提供线上财务服务。”13日上午，刚刚完成一家客户签约工作的洛阳财通代理记账服务有限公司负责人赵伟力，指着公司办公大厅中数十名正在忙碌的员工说，“从光杆司令到如今的公司规模，我用了六年。”

青年小档案

姓名：赵伟力

年龄：31岁

老家：洛阳伊滨区

工作岗位：洛阳财通代理记账服务有限公司负责人

青年心声

浓厚的创业氛围、友好的青年政策、广阔的市场前景……在洛阳创业的这6年，让我越来越坚信，当初做出了正确的选择。如今，公司的客户数量已从最初的个位数增长到了近2000个，其中不乏本地95后、00后的创业公司，能以自己的事业助力更多洛阳青年的创业、共建美好洛阳，是我最骄傲的事。

“我们公司就像一个综合的线上财务部，可以同时为数千家公司提供线上财务服务。”13日上午，刚刚完成一家客户签约工作的洛阳财通代理记账服务有限公司负责人赵伟力，指着公司办公大厅中数十名正在忙碌的员工说，“从光杆司令到如今的公司规模，我用了六年。”